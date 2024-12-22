Mourinho ameliyat olacak: İdmanı kaçırmaya niyetim yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yarın safra kesesinden operasyon geçirecek.

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Portekizli teknik adam İngiltere’nin başkenti Londra’da safra kesesindeki taş sebebiyle ameliyat edilecek.

Deneyimli çalıştırıcı 27 Aralık’ta sarı-lacivertli takımın başında olacak.

‘Hızlı ve küçük bir işlem‘

Mourinho operasyona dair Instagram hesabından açıklama yaptı:

“Endişe duyanlar için ameliyatımla ilgili haberlerin abartıldığını doğrulayabilirim. Sadece hızlı ve küçük bir işlem. Tatilden sonraki ilk gün antrenmanda olacağım. 25 yıldır hiç idman kaçırmadım ve şimdi de kaçırmaya niyetim yok.”