‘Joker’ kostümlü saldırgan Tokyo’da metroyu ateşe verdi

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, çizgi roman karakteri Joker kıyafeti giyen bir saldırgan metroda yolculara bıçaklı ve asitli saldırı düzenlendikten sonra vagonu ateşe verdi.
Kyodo ajansında yer alan bilgilere göre olay dünyanın en işlek tren istasyonu Shinjuku’ya giden Keio tren hattında meydana geldi.
Saldırıda biri ağır, 15 yaralı var.
Saldırı sırasında çok sayıda kişi Cadılar Bayramı eğlencesi için kent merkezine gidiyordu. Saldırganın da ‘Joker‘ kostümü giydiği belirlendi.
Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, 20’li yaşlarındaki saldırganı gözaltına aldı.
İtfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü.