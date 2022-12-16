Johns Hopkins Üniversitesi araştırdı: Hızlı etkilesin istiyorsanız, hap içerken sağa yaslanın

İlaç içtikten sonra hemen etki etmesini isteriz değil mi? Bilim adamları, hapları yutarken hangi yöne doğru eğildiğimize bağlı olarak, ilacın emiliminde geçen sürede fark olabileceğini keşfetti.

Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, hapların emilme hızında, sola, sağa veya arkaya eğilmemize bağlı olarak dikkate değer farklılıklar buldu.

Çalışmada, insan midesinin şeklini ve yapısını simüle eden sanal bir versiyonu olan “StomachSim” kullanıldı.

Bilim adamları ‘doğru’ şekilde ilaç içmenin de bir formülünü buldu. Fotoğraf: Pixabay

Hapların ortalama 10 dakikada çözündüğü en iyi sonuç, hapların gövdeye 45 derece sağa eğilimle (veya sağ tarafa yatarken) tüketilmesiyle elde edildi. Dik durmada veya 45 derece geriye doğru eğilindiği durumlarda ise hapın emilimi 23 dakika sürdü.

Ancak sola 45 derece eğilirken (veya sol tarafınıza yattığınızda), hapın çözülme süresi yaklaşık 100 dakikaya yükseldi.

İlacın etkileşime geçmesinde, vücut duruşunun bu kadar önemli bir rol oynaması şaşırtıcı görünebilir. Bunun nedeni ise midenin geometrisidir: Simetrik değildir. Büyük bir J harfi şeklindedir. Mide ile ince bağırsak arasındaki açıklık, midenin sağ alt kısmında yer alır.

İçilen hap, mide ve onikiparmak bağırsağının birleştiği yer olan mide kapısına mümkün olduğunca yakın çözüldüğünde, en hızlı verimi alırız. Böylece içerik hızla onikiparmak bağırsağına geçer.

Mide yutulan karmaşık gıdaları işleyip parçalarken de onikiparmak bağırsağına geçtiğinde, onu vücuda dağıtan bağırsaklardır.

Sağa eğildiğinizde, hem haplar midenin en derin kısmına düşer ve burada daha çabuk parçalanır. Hem de sonuçları tam onikiparmak bağırsağına açılan kapının önüne yerleştirirler. Buradan da bağırsaklar yoluyla vücuda yol alırlar.

Hapların daha hızlı etkilemesini istiyorsanız, sola değil, sağa 45 derece eğilin. Böylece etkisini daha hızlı hissedebilirsiniz.