Jim Carrey’den emeklilik kararı

Dünyaca ünlü ABD’li komedyen Jim Carrey, emekli olmayı düşündüğünü ve artık oyunculuk yapmayacağını duyurdu.

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Jim Carrey, katıldığı bir röportajda kendisine yöneltilen bir projeyle ilgilenip ilgilenmediği sorusuna “Emekli oluyorum“ yanıtını verdi.

Muhabir karşılaştığı cevapla şaşkınlığını gizleyemezken ünlü oyuncu Carrey, “Oldukça ciddiyim“ diye de ekledi.

Carrey açıklamalarının devamında açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi: “Bu işi yeterince yaptım. Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim.“