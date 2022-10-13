Jeff Bezos’un ailesinden kanser merkezine yüzlerce milyon dolarlık bağış

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un ailesinin kurduğu vakıf Seattle kentindeki bir kanser merkezine 710 milyon dolar (13 milyar 193 milyon lira) bağışladı.

Fotoğraf: www.fredhutch.org

Bezos Family Foundation (Bezos Aile Vakfı) tarafından yapılan bağışın merkeze şimdiye kadar yapılan en büyük, son yıllarda bir kanser araştırma merkezine yapılan en yüksek miktardaki bağışlardan biri olduğu belirtildi.

Bezos ailesinin vakfının bağışıyla 36 yeni laboratuvar, araştırma yapılacak yeni bir bina ve bağışıklık tedavisiyle ilgili araştırmalar için fon sağlanacak.

Merkezin başkanı Thomas Lynch, Jeff Bezos’un annesi Jackie Bezos ve eşi Mike (Jeff Bezos’un üvey babası) ile görüşmeleri yürüttüğünü, ailenin tedavi ve araştırma konusuna çok önem verdiğini söyledi: ”Biz bize aktarılan bağışla yapabileceğimiz şeyler konusunda çok heyecanlandık. Mike ve Jackie de hastalara tedavi konusunda umut olabilecekleri için çok heyecanlı.”

Yaygın olarak Fred Hutchinson olarak bilinen merkezin adını bu yıl Fred Hutch’a çeviren başkanı Lynch, Bezos ailesi merkeze 2009’dan beri 68 milyon dolar bağış yaptığını açıklarken aile adına yapılan açıklamada, ”Bu bağışla Hutch’ın önemli tıbbi soruların yanıtlarını bulabileceğini, bilimsel araştırmalara destek olmak için başkalarına ilham kaynağı olacağını umuyoruz.”

ABD Başkanı Joe Biden, özel sektör ve vakıfları kanserle ilgili çalışmalara destek verme yönünde çağrı yapmıştı.

Dünyanın ikinci zengin insanı Jeff Bezos, Temmuz 2021’de Amazon’daki CEO’luğunu bırakmıştı.