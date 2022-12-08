Jaylen Smith: ABD tarihinin en genç siyah belediye başkanı

ABD’nin Arkansas eyaletinde 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Jaylen Smith, bin 800 kişinin yaşadığı Earle kasabasındaki seçimleri kazanarak, ABD tarihinin en genç siyah belediye başkanı oldu.

BBC’nin aktardığına göre Demokrat Parti’den seçime giren Smith, Facebook mesajında, ‘kasabada yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini’ söyledi.

Smith, Washington Post gazetesine verdiği demeçte ise şimdi olabilecekken 30 ya da 40 yaşında belediye başkanı olmak istemediğini aktardı.

Savcı olmayı planlıyor

Seçim kampanyası süreci boyunca, Arkansas eyaletindeki 200 bin nüfuslu Little Rock şehrinin belediye başkanı Frank Scott Jr.’dan tavsiyeler alan Smith, belediye başkanlığı görevinin yanı sıra Arkansas State University Mid-South’ta eğitimine devam etmeyi ve savcı olmayı planlıyor.

ABD’de 2005 yılında 18 yaşındaki beyaz Michael Sessions henüz liseyi bitirmeden Michigan’daki Hillsdale kasabasında belediye başkanı seçilmişti.