Japonya’nın ilk kadın foto muhabiri Sasamoto Tsuneko, 107 yaşında hayatını kaybetti.
AA’nın Kyoto ajansının haberinden aktardığına göre 1914 doğumlu Sasamoto, 15 Ağustos’ta Kanagawa eyaletindeki bakım evinde hayatını kaybetti.
İlk Japon kadın foto muhabiri
Sasamoto, Japonya Fotoğrafik Topluluğuna (PSJ) resmen kaydolan ilk Japon kadın foto muhabiri olarak tanınıyordu.
Fotoğrafçılık alanında 70 yıl hizmet veren Sasamoto, İkinci Dünya Savaşı öncesi modern Japonya tarihinin belgeselini de çekmişti.
Sasamoto, General Douglas MacArthur yönetimindeki ABD güçlerinin Japonya’yı işgaliyle ikili güvenlik anlaşması karşıtı protestoları fotoğraflamıştı.
1868-1912’deki Meiji dönemine ait Japon kadın portreleriyle de bilinen Sasamoto, 2016’da Lucie Awards ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülmüştü.