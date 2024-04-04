Japonya'nın en yaşlı pandası öldü

Japonya’nın Kobe kentindeki Oji Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan ülkenin en yaşlı pandası Tan Tan kalp durması nedeniyle öldü.
Japonya’nın en yaşlı Tan Tan isimli pandası 28 yaşında öldü. Japonya devlet televizyonu NHK, Tan Tan’ın kalp durması nedeniyle öldüğünü duyurdu.
Kobe kentindeki Oji Hayvanat Bahçesi yetkilileri, 1995’te Çin Şiçuan bölgesinde doğan pandanın yaşının 80-100 arasındaki bir insanın yaşıyla denk olduğunu söyledi.
Tan Tan, Japonya’da ‘Kobe Depremi’ olarak bilinen 1995’teki Büyük Hanşin Depremi’nin ardından kente kira kontratıyla getirildi. Panda’nın depremzede kent sakinlerini teselli etmesi amaçlanmıştı.
Kira kontratı 2020’de sona eren pandanın Çin’e gönderilmesi Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi. 2021’de kalp hastalığı teşhisi sonrasında Tan Tan’ın iştahı ve günlük egzersiz seviyesi azalmış, fiziksel kondisyonu büyük ölçüde gerilemişti.