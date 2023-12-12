Japonya’nın en yaşlı kişisi Tatsumi öldü

Japonya’nın en yaşlı kişisi olarak bilinen Tatsumi Fusa’nın 116 yaşında öldüğü bildirildi.

Fotoğraf: The Japan News

25 Nisan 1907’de Osaka’nın Yao bölgesinde dünyaya gelen Tatsumi, 10 yıldır Kaşiwara’daki bir bakım merkezinde kalıyordu.

110 yaşına kadar ihtiyaçlarını kendi karşıladı

110 yaşına kadar temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen Tatsumi ay başından bu yana nefes almakta güçlük çekiyordu.

Devlet televizyonuna NHK’de ‘Yaşlılara Saygı Günü’ kapsamında eylülde yayınlanan görüntülerde, tekerlekli sandalyedeki Tatsumi’nin bakım merkezi çalışanlarıyla bir araya geldiği görülmüştü.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı kayıtlarına göre, Tatsumi, Nisan 2022’de Fukuoka kentinde 119 yaşında ölen Tanaka Kane’nin ölmesinin ardından ‘Japonya’nın en yaşlı kişisi’ unvanını elde etmişti.