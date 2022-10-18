Japonya’nın en eski tuvaletine ‘araçla’ girdi: Sürücü, kültürel mirası koruma kurumunun çalışanı

Japonya’nın en eski tuvaleti, hızını kontrol edemeyen bir aracın binaya girmesi sonucunda zarar gördü. Aracın sürücüsü kültürel mirası korumak için çalışan bir kurumun çalışanı çıktı.

Fotoğraf: Wikimedia

Kyoto Kültürel Mirası Koruma Birliği’nin 30 yaşındaki çalışanının araçla girdiği tuvalet Muromachi dönemine (1336-1573) ait ve 500 yıllık. Zen öğretisi konusunda eğitim alan rahipler kullanıyordu.

Yerel basındaki haberlere göre işi icabı oraya giden bu kişi, Kyoto kentindeki Tokufuji Tapınağı’nda yer alan umumi tuvalete aracıyla geri giderken yanlışlıkla hızlandırması nedeniyle çarptı; 2 metre yüksekliğindeki ahşap kapı ve içerdeki sütunlar zarar gördü.

Adı açıklanmayan adam durumu hemen polise bildirdi, o sırada tapınakta kimse yoktu kendisi de yaralanmadan kazadan kurtuldu.

100 rahibe ev sahipliği yapabilen tapınaktaki birer delikten ibaret olan yan yana 20 tuvalet 19’uncu yüzyılın sonuna kadar kullanılıyordu. Tapınak günümüzde ziyaretçilere kapalı ancak dışarıdaki boşluklardan içeri bakıldığında betona gömülü ‘delikler’ görülebiliyor.

Tapınaktaki araştırma enstitüsünün müdürü Toşyo İşikava, meydana gelen hasarın büyük ve şaşırtıcı olduğunu, kimse yaralanmadığı için memnun olduğunu ve yeni yıla kadar restorasyon çalışmasını tamamlamak istediklerini söyledi.