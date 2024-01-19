Japonya’dan Ay’a başarılı iniş

Japonya’nın uzay aracı Ay yüzeyine yumuşak iniş yapmayı başardı.

Görsel: JAXA

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) Eylül 2023’te SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı uzay aracını Ay’a göndermişti.

Donanım Haber’in JAXA’dan aktardığına göre SLIM hedefine başarıyla indi. Böylece Japonya Rusya, ABD, Çin ve Hindistan’ın ardından Ay’a inen beşinci ülke oldu.

Hindistan da önceki aylarda Chandrayaan-3 göreviyle Ay’a iniş yapanlar listesine katılmıştı.

Japonya’nın hedefi

SLIM bazı bilim çalışmaları yapmak üzere tasarlandı. Eğer sonda iniş denemesinden sağ çıkarsa, SLIM yerleşik spektrometresini kullanarak Ay ekvatorunun yaklaşık 15 derece güneyinde yer alan Mare Nectaris (Nektar Denizi) bölgesini inceleyecek. Araçtan elde edilecek veriler bölgenin bileşimi hakkında bilgi verecek ve bu da Ay’ın oluşumuna ve evrimine ışık tutabilecek.

Her şey plana uygun giderse, SLIM ayrıca LEV-1 ve LEV-2 adı verilen iki küçük gezgini de göreve çıkaracak. LEV-1 Ay yüzeyinde zıplayacak şekilde tasarlanırken, top şeklindeki LEV-2 ikiye ayrılacak ve iniş alanının etrafında gezinecek.

Bu iki küçük robot kendi verilerini toplayacak.