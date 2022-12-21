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Yaramazlara biraz batar!

Japonya’da sürücüsüz araçlar 23 Nisan’da yola çıkıyor

Japonya’da 4’üncü seviye sürücüsüz araçların trafiğe çıkışını onaylandı. Karar şimdilik özel binek araçları kapsamıyor.

Japan Times’in haberine göre, teknoloji öncelikle nüfusun yoğun olmadığı kırsal bölgelerde, kargo araçları ve insan taşımayan otobüslerde kullanılacak.


Sürücüsüz araç teknolojisi 1 ile 5 seviye arasında derecelendiriliyor. 4’üncü seviye, kontrolün tamamen araçta olduğu tam otonom seviyeden bir önceki aşama.

Kendi kendine sürüş otomasyonu, hem direksiyon, fren hem de hızlanma yardımına izin veren seviye-1’den başlayarak 5 aralıkta sınıflandırılır.

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