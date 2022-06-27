Japonya’da milyonlarca kişinin ışıkları söndürmesi istendi

Japonya’da hükümet, milyonlarca vatandaşından ışıkları söndürmelerini istedi.

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Ülkedeki aşırı sıcak dalgası nedeniyle enerji sıkıntısı yaşanabileceğinden endişe duyuluyor. Başkent Tokyo’da termometreler 35 dereceyi gösterdi. Başkentin kuzeybatısındaki Isesaki’deyse Japonya’da şimdiye kadar haziran ayında ölçülen en yüksek sıcaklık olan 40,2 derece görüldü.

Ekonomi, ticaret ve sanayi bakanlığının açıklamasında, aşırı sıcak havanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olmaması için özellikle bugün 15:00-18:00 arasında klimaların kapatılması, gereksiz yere yanan ışıkların söndürülmesi, hatta mümkün olduğu kadar az lambanın açık tutulması istendi. Elektrik sarfiyatını azaltma yönündeki uyarı Tokyo ve civarındaki, 37 milyon kişinin yaşadığı bölgeler için yapıldı.

Enerji sağlayan şirketlerin tedariği artırmak için çalıştıkları belirtildi.

Japonya’nın enerji kaynakları, mart ayındaki deprem sonrasında bazı nükleer santralların kapanmasından dolayı azaldı.

Devlet televizyonu NHK, dün öğleden sonra sıcaktan kaynaklanan şikayetlerle Tokyo’da 46 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 94 yaşındaki bir adamın öldüğünü duyurdu.

Bu ayın başında Japon hükümeti, şirketler ve hanelere daha az elektrik sarfetmeleri yönünde çağrı yapmıştı.