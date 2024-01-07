Japonya’da eski bakan yardımcısı, siyasi bağışları eksik bildirdiği şüphesiyle gözaltında

Japonya’da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekili ve eski eğitim bakan yardımcısı İkeda Yoşitaka, “Siyasi Fonları Kontrol Yasası” kapsamında bağışları eksik bildirdiği şüphesiyle gözaltına alındı.
İddianameye göre İkeda’nın, muhasebeden sorumlu sekreteri Kazuhiro Kakinuma ile işbirliği yaparak siyasi bağış raporlarını eksik bildirdiğinden şüpheleniliyor.
İkeda’nın sekreteri Kazuhiro’nun da tutuklandığı olayda ikili “Siyasi Fonları Kontrol Yasası” kapsamında siyasi bağış toplama gelirlerini eksik beyan etmekle suçlanıyor.
‘Parti olarak halkın siyasete güvenini yeniden tesis etmeliyiz’
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gözaltı sonrası yaptığı açıklamada, olaydan büyük endişe duyduğunu belirterek, “Parti olarak halkın siyasete güvenini yeniden tesis etmeliyiz” dedi.
LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu da LDP’nin İkeda’yı üyelikten çıkarmaya karar verdiğini bildirdi.
Soruşturma ekibi, Aralık 2023’te İkeda’nın bürosuna baskın düzenlemişti.
Büronun, 2018-2022 döneminde, siyasi bağış toplama faaliyetlerinden yaklaşık 48,2 milyon yen (333 bin dolar) yasa dışı pay elde ettiği belirtilmişti.