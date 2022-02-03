Japonya’da, ‘Boşandıktan sonraki 300 gün içinde doğan bebeğin babası eski kocadır’ diyen yasa değişiyor

Japonya’da, boşandıktan sonra geçen 300 günlük süreçte dünyaya gelen bebeğin doğum belgesinde kadının eski kocasının adının ‘baba’ hanesine yazılmasını öngören kanun değişiyor.

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Bu hafta hükümet, 19’uncu yüzyıldan kalma yasada değişiklik yapılmasını önerdi. Yasa, yukarıda belirtilen maddenin yanı sıra kadının, boşandıktan sonra 100 gün süreyle yeniden evlenmesini de yasaklıyor.

Hükümetin yapmayı planladığı değişiklik sadece tekrar evlenen kadınlar için geçerli olacak. Kadının, boşandıktan sonraki 300 gün içinde doğan çocuğu yeniden evlenmediği takdirde ‘eski kocasının çocuğu kabul edilmeye’ devam edecek.

Hükümetin kurduğu komisyonun önerdiği değişiklik, ayrıca, kadınların, çocuklarının babası olduklarını iddia eden erkeklere karşı çıkma, bunu reddetme hakkı da tanıyor.

Özellikle şiddet gördükleri için boşanan bazı kadınlar, bu yasa nedeniyle çocuklarını ‘koseki’ denen aile siciline kaydettirmemeyi tercih ediyor. Şiddet uygulayan eski kocalarının ‘baba’ olarak kayda geçmesini istemiyor.

Ülkede, resmi verilere göre 800 ‘kayıtsız’ kişi yaşıyor. Bu rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.