Japonya ‘Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi’ni Türkiye’ye gönderiyor

Merkezi Kahramanmaraş olan ve bölgedeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Japonya, Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi’ni deprem bölgesine göndereceğini açıkladı.

Japonya arama kurtarma çalışmalarında disiplini ve tecrübesiyle öne çıkıyor. Fotoğraf: Reuters

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi’nin Türkiye’ye gönderilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AA’nın haberine göre açıklamada, Japonya’dan gönderilmesi planlanan Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi’nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçağın bugün Haneda Havalimanı’ndan havalanıp İstanbul aktarmalı olarak Adana’ya ulaşacağı belirtildi.

Ekibin, Türkiye saatiyle yarın saat 06.25’te İstanbul Havalimanı’na varmasının planlandığı belirtilen açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye’ye taziye dilekleri iletildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “İnsani perspektif ve Türkiye ile dostane ilişkiler dikkate alınarak Japonya, acil insani yardım sağlama kararı almıştır” dendi.

Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nda düzenlenen uğurlama etkinliğinde 18 kişilik ön ekibin Türkiye’ye gönderildiğini söyledi.

Büyükelçi Güngen, Japonya’nın sahil güvenlik, itfaiye, sağlık personelinden oluşan destek unsurlarının gelecek günlerde Türkiye’ye gönderilmeye devam edeceğini belirtti.