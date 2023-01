Japonya bugün reşit olan gençlerini kutladı: Ülkede yetişkinlik yaşı değişti

Japonya bugün, gençlerin yetişkinliğe geçişleri bayram olarak kutlandı. Ancak bu yıl reşit olma yaşının 20’den 18’e düşmesi bazı karışıklıklara sebep oldu.

Gençler reşit olma bayramına özenle hazırlanıyor Fotoğraflar: Reuters

Japonya her yıl Ocak ayının ikinci pazartesi gününü, ülkede reşit olan gençlerin yetişkinliğe adım atışını bayram olarak kutluyor. Japonca adı ‘Seijin no Hi‘ olan resmi bayramda hem devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde törenler düzenleniyor hem de gençler kendi aralarında verdikleri partilerde eğleniyor.

Amaç, toplumun gittikçe azalan genç nüfusa verilen değeri göstermek ve onlara artık birer yetişkin olduklarını hatırlatmak.

Reşit Olma Günü’nün geçmişi 714 yılına kadar gidiyor. İmparatoriçe Genmyō’nün tahtta olduğu sırasında, aileden genç bir prensin yetişkinliğe geçişini kutlamak için yeni cüppeler giymesinden beri kutlanıyor.

1948’de resmi tatil ilan edilan Reşit Olma Günü, 2000 yılına kadar 15 Ocak’ta kutlandı. O tarihten sonraysa her yıl Ocak ayının ikinci pazartesine alındı.

Bu yıl işler neden karıştı?

Japonya’da reşit olma yaşı 2018 yılına kadar 20’ydi. O yıl kabul edilen bir kanunla 18 yaşına indirildi, 2022’de de yürürlüğe girdi.

Bu yıl 18 yaşındakilerin Reşit Olma bayramını kutlaması bekleniyordu ancak bazı bölgelerde, yeni yasa değil gelenekler dikkate alındı ve kutlama yaşı yine 20 olarak belirlendi.

Bazı yerlerdeyse 18 yaşındakilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları gerekçe gösterildi.

Japonya’da reşit olma yaşı 18 olsa da 20 yaşından küçüklere yönelik alkol, sigara ve kumar yasağı devam ediyor.