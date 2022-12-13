Japon yönetmen Miyazaki’den 10 yıl sonra yeni film: Nasıl Yaşarsınız?

H.K.G.’nin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel tarafından 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirmesi’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğramasına ilişkin dava 30 Ocak 2023’e çekildi. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel […]