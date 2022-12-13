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Yaramazlara biraz batar!

Japon yönetmen Miyazaki’den 10 yıl sonra yeni film: Nasıl Yaşarsınız?

Oscar ödüllü Japon yönetmen / anime sanatçısı Hayao Miyazaki’nin 10 yıl aradan sonra dönüşünü müjdelediği yeni filmi ‘Nasıl Yaşarsınız?’ (How Do You Live) 14 Temmuz 2023’te vizyona girecek.

Usta yönetmenin tamamladıktan sonra emeklilik kararı aldığı ‘Rüzgâr Yükseliyor’dan 10 yıl sonra vizyona girecek ve çizimleri yıllar süren filminden ilk afiş paylaşıldı.


Miyazaki’nin kurduğu Studio Ghibli şirketine göre yeni yapıt, ismini çocuk edebiyatı yazarı Yoşino Genzaburo’nun 1937 yılında yayımlanan kitabından alıyor.

Aksiyon-macera türündeki animasyon filmin, özgün bir hikayesinin olacağı bildirildi.

Miyazaki, ‘Ruhların Kaçışı’ eseriyle 2003 yılında ‘Uzun Metrajlı En İyi Animasyon Filmi’ dalında Oscar ödülüne layık görülmüştü.

Japonya’da ‘efsane animasyoncu’ olarak bilinen Miyazaki’nin eserleri, modern uygarlıklara eleştirel yaklaşımları ve tabiata hayranlıkla tanınıyor.

İlerleyen yaşı ve film yapım zorluklarını gerekçe göstererek 2013’te emekliye ayrılacağını açıklayan Japon yönetmen, 2017’de sektöre geri dönmüştü.

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