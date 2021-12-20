Japon milyarder uzay gezisinden döndü: İşemek çok kolay

Japon milyarder Yusaku Maezawa 12 günlük uzay seyahatinden döndü.

Fotoğraflar: Reuters

Maezawa ile asistanı, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin başkanlığındaki Soyuz MS-20 uzay aracıyla sabah saatlerinde Kazakistan’ın Jezkazgan kentinin güneydoğusundaki bir alana başarıyla iniş yaptı.

Maezawa ve asistanı, 12 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) uzayda yapmak için önceden hazırladıkları listedeki görevlerini yerine getirdi. Bunun yanısıra Rus bilim insanları tarafından yürütülen uzayda vücuttaki kan akışının hareketini inceleyen çalışmaya katıldılar.

46 yaşındaki milyarder ve asistanı Yozo Hirano 2009’dan bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden ilk turistler oldu.

Youtube kanalındaki 1 milyon takipçisiyle uzay gezisi deneyimini paylaşan Maezawa, tuvalet ihtiyacını gidermek, dişlerini fırçalamak ve çay demlemek gibi gündelik rutin işlerin uzayda nasıl yapıldığını anlattı.

En merak edilenlerden biri ‘uzayda nasıl tuvalete gidildiği‘ sorusunu bir turist olarak yanıtladı ve kullanılan araçları göstererek işemenin çok kolay olduğunu söyledi.

Space X şirketinin 2023’te Ay’a düzenleyeceği ilk yolculukta yer alacak milyarder kendisine eşlik edecek sekiz kişi davet etmişti.