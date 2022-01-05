Japon balıkları araba sürdü

İsrail’deki Ben-Gurion Üniversitesi’nde yapılan bir deney, japon balıklarının karasal ortamda basit yön bulma becerisine sahip olduğunu ve bir aracı kontrol etmeyi öğrenebildiğini gösterdi.

Üniversitenin doğa bilimleri bölümünden Prof. Dr. Ronen Segev’in Twitter hesabından verdiği bilgiye göre, balıklara, aracı görsel bir hedefe doğru ‘sürme’ görevi verildi. Japon balıkları, çıkmazlardan kaçınarak karasal çevreyi keşfedebildi.

I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement (https://t.co/ZR59Hu9sib). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34 — Ronen Segev (@ronen_segev) January 3, 2022

Sciencedirect.com’da yayınlanan makalenin özet bölümünde deneyin amacı ve sonuçları şöyle anlatıldı:

“Yön bulma, hayvanların hayatta kalması için kritik bir yetenektir ve yiyecek arama, barınak bulma, eş arama vs. için önemlidir. Hayvanlar alemindeki temel rolleri ve evrensel işlevleri göz önüne alındığında, navigasyon mekanizmalarının türlere, ekolojik sisteme, beyin yapılarına bağlı olup olmadığını veya genel ve evrensel özellikleri paylaşıp paylaşmadıklarını araştırmak mantıklıdır.”

Konuyu davranışsal olarak araştıran çalışma grubunun aldığı sonuç ise yön bulma becerilerinin türden ve ortamdan bağımsız olduğu hipotezini destekler nitelikte.