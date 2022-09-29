James Bond’un motosikleti satıldı: Para bakım evine bağışlanacak

Bond serisinin son filminde kullanılan motosiklet 138 bin 600 sterline (2 milyon 825 bin lira) satıldı. Para, Britanya’nın Shropshire bölgesindeki bakım evine bağışlandı.

Fotoğraf: LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios

Bond serisinin 25’inci filmi ‘No Time To Die’ (Ölmek İçin Zaman Yok) , kod adı ‘007’ olan ajan karakteri James Bond’u canlandıran Britanyalı oyuncu Daniel Craig’in kullandığı motosiklet Chriestie’e Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Beklenin dört katına satıldı.

Bu filmde Bond serisine veda eden Craig, filmde İtalya’nın Matera kentinde kovalamaca ‘The Triumph Scrambler’ motosikletin satışından elde edilen paranın Telford ve Shrewsbury’de iki merkezi bulunan Severn Bakım Evleri’ne verilmesini istedi.

Bakım evlerine fon toplayan birimin başındaki Elodie Home, bu kadar yüksek miktarda bir bağış beklemediklerini, çok sevindiklerini ifade ederek şöyle devam etti: ”Her gün bir Hollywood yıldızı size destek vermiyor. Daniel’e minnet borçluyuz. Yolladığı kişisel mesaja da ayrıca teşekkür ederiz. Teşekkürler Bay Bond.”