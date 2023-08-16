Jale Özgentürk: ‘Zombi şirketler’ için denizin sonuna gelindi

“Borcunu ödemek için yeterli para kazanamayan ancak bir şekilde desteklerle hayatta kalmaya devam eden şirketler…”

Bu şirketlere uluslararası ekonomi dilinde “zombi şirketler” adı veriliyor.

Kaynakların verimsiz kullanılmasına neden oldukları için de büyük tehditlerden biri olarak niteleniyor.

Türkiye, dünyada en yüksek “zombi şirket” oranına sahip ülke.

Türkiye’de 2018 yılında başlayan pandemi sürecinin de etkisini derinleşen bir ekonomik kriz var. Birçok şirketin mali yapısı bozuldu.

Ancak çok sayıda şirket uygulanan düşük faiz politikaları ve sık sık yinelenen kredi yapılandırmaları, kamu bankalarından dağıtılan kredilerle bugüne kadar yüzdürüldü.

Bu şirketler batmasın diye enflasyon yüzde 80’lerdeyken yüzde 14 faizlerle kredi dağıtıldı.

Ama artık denizin sonuna gelindi.

Jale Özgentürk’ün yazısı