Jale Özgentürk: TEMA yöneticisinin anlattıkları gerçekten dehşet verici

Dün TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’la konuştum. Anlattıkları gerçekten endişe verici.

(…)

28 il üzerinde çalışmışlar ve karşılaştıkları tablo korkunç. Ataç, 28 ilin yüzölçümünün ortalama yüzde 67’sinin tahribat yaratan madenlere ruhsatlı olduğunu tespit ettiklerini söylüyor.

“Yani üzülerek söylüyorum ki şu anda milli parklardan içme suyu havzalarına, orman alanlarından arkeolojik sit alanlarına kadar ülkemizin hemen her yerinde verilmiş maden ruhsatları var” diyor.

Tehdit altında olan yerler arasında tarihi ve kültürel zenginliğe sahip Kaz Dağları, Eğrigöz Dağı, Cerattepe, Fatsa, Tokat, Erzincan, Tunceli, Muğla gibi bölgeler var.

2020 yılında aldıkları ruhsat verilerine göre Muğla’nın yüzde 59’u ruhsatlı. Yani orman alanlarının yüzde 65’i, tarım alanlarının yüzde 48’i, mera alanlarının yüzde 35’i, korunan alanların yüzde 63’ü, milli parkların yüzde 85’i, yaban hayatı koruma alanlarının yüzde 90’ı ve önemli doğa alanlarının yüzde 51’i bu grup madenlere ruhsatlandırılmış durumda.

Ataç üstelik taşocakları, mermer ocaklarının bu oranlara dahil olmadığını da hatırlatıyor.

Jale Özgentürk’ün yazısı