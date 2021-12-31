Diken

Yaramazlara biraz batar!

Jale Özgentürk: Söylenene göre büyük üreticiler uyarılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz neden, enflasyon sonuç” tezini ispatlama çabaları hızlandı. Faizlerin düşürülmesiyle patlayan dövizi, “kur korumalı mevduat sistemini” yeniden icat ederek gerileten ekonomi yönetiminin ikinci hedefi ise resmi olarak yüzde 21 olan enflasyonu bir an önce düşürmek.

Aldığım bilgilere göre bu konuda en önemli destek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yani Saray’dan geliyor. Türkiye’nin piyasa belirleyen güçlü üreticileri, perakende oyuncuları Saray’dan gelen telefonların muhatabı. Söylenene göre tekstilden gıdaya kadar büyük üreticiler fiyatları düşürmek ve zam yapmamak ve dövizden uzaklaşmak konusunda “aba altından sopa” ile uyarılıyor.


Jale Özgentürk’ün yazısı

SON HABERLER

Biz işimize bakalım

Önümüzde yeni bir yıl var. Tavsiyem; sağlığımıza dikkat edelim, kendi işimize bakalım, ailemize ve sevdiklerimize zaman ayıralım ve dolu dolu, doğruları ve yanlışları, güzellikleri ve zorluklarıyla hatırlanmaya değer bir yıl daha yaşayalım.

2021’de Türkiye’nin YouTube trendleri

YouTube Türkiye’nin 2021 yılındaki ‘en’lerini duyurdu. Sıralamada Türkiye’de en çok izlenen televizyon dizilerinden YouTuber videolarına kadar değişik içerikler var.

Yılın son günü altı film vizyonda

Türkiye’deki sinema salonlarında yılın son haftasında altı yeni film vizyona girecek. Oscar adayı Benedict Cumberbatch’ın başrolünde oynadığı ‘Louis Wain’in Renkli Dünyası’ haftanın dikkat çeken yapımı.