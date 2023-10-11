Jale Özgentürk: Mülksüzleştirme yolda

Yoksullaşmanın getirdiği büyük krizlerden biri daha yaşanıyor bugünlerde. Adı “barınma krizi”. Türkiye’de özellikle büyük şehirlerde ev fiyatlarının ve kiraların artmasıyla patlayan bu kâbus, krizden fırsat devşirmeye çalışanların elinde başka bir boyuta evrilecek gibi görünüyor. Bu yüzden, ırgatlıkla birlikte bu ülkenin emekçisini bekleyen yeni tehlike yolda: Mülksüzleştirme!

Fikrin pazarlayıcı aktörü Gayrimenkul Yatrımcıları Derneği (GYODER).

Üyeleri arasında yok yok! Kamunun en büyük projelerinin abonesi müteahhitler: Kalyon’dan Torunlar’a, Sinpaş’a kadar hepsi orada! “Erişilebilir Konut Komitesi” kuran dernek, kiralık konut üretmeye soyunmuş. “Hakkaniyetten uzak kira ve konut fiyatlarına” tepki olarak oluşturulduğu iddia edilen projenin temelini Hazine’ye, belediyelere yani halka ait arsaların kendilerine bedelsiz verilmesi oluşturuyor.

Türk halkına “kiracı olmanın kötü bir şey olmadığını” anlatmak isteyen derneğin başkanı Mehmet Kalyoncu’ya göre ev sahibi olmak ile mutluluk arasında bir bağ yokmuş! “Dünyada mekân ahirette iman” diyen bir topluma bunu nasıl anlatacaklarsa artık!

Jale Özgentürk’ün yazısı