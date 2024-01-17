Jale Özgentürk: Küresel yoksulluğun 230 yıl sonra bile tamamen aşılamayacağı tahmininde bulunuluyor

Toplantılardan bağımsız olarak bir rapor daha açıklandı. Oxfam, küresel gelir eşitsizliği ve yoksulluğa karşı mücadele veren bir yardım kuruluşu.

Raporda önümüzdeki 10 yıl içinde, dünya tarihinde ilk kez bir dolar trilyonerinin ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Küresel yoksulluğun 230 yıl sonra bile tamamen aşılamayacağı tahmininde bulunuluyor.

Raporun önsözünü yazan ABD senatörü ve eski sosyalist başkan adayı Bernie Sanders, “Milyarderler zenginleşiyor, işçi sınıfı mücadele etmek zorunda, yoksullar ise çaresizlik içinde yaşıyor. Küresel ekonominin hüzünlü durumu bu” diyor. Sanders tarihte böyle bir eşitsizlik, açgözlülük, kibir ve sorumsuzluk örneğinin görülmediğini ekliyor.

Davos’ta en zenginler büyük sorunları “konuşuyormuş gibi yapıp” boşa kürek çekiyor!

Dünya ise emeğiyle yaşayanlar için her geçen gün daha büyük bir cehenneme dönüyor.

Jale Özgentürk’ün yazısı