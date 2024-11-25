Jale Özgentürk: Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

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Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü.

Türkiye’de her geçen gün artan kadın cinayetlerine, şiddete, eşitsizliklere karşı kadınlar meydanlarda olacak. DİSK’in ilk kadın başkanı olan Arzu Çerkezoğlu ise arkadaşlarıyla Çalışma Bakanlığı’nın önünde olacak. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kadının iş hayatında karşılaştığı eşitsizliklere karşı hazırladığı ancak Türkiye’nin taraf olmadığı 190 sayılı “Şiddet ve Taciz Sözleşmesini” hatırlatacak iktidara.

Kendi getirdiği İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkan bir iktidardan farklı bir şey beklemek zor.

Ama umutsuzluk yok, mücadeleye devam!

Jale Özgentürk’ün yazısı