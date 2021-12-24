Jale Özgentürk: Belirsizliğin yarattığı kaygılar sürüyor

İş dünyasında sarsıntılı bir hafta geçti. Dolar 18, Avro 20 TL’leri gördü. Şimdi dolar 10-13 TL arasında salınmakta. İş insanları yaşanan türbülanstan işletme ve bankaların ağır hasar gördüğünü söylüyor.
Düşük faiz politikasında ısrar ederek arka kapı çözümleriyle sağlanan dövizdeki gerileme, istikrar bekleyen iş çevrelerini memnun etse de, belirsizliğin yarattığı kaygılar sürüyor. 18 TL’lere kadar çıkan dolar dün 10 TL’ye kadar geriledi. Ancak sürekli dalgalanma içindeki kurlar, gelecek belirsizliğini körüklüyor.