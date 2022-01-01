İzzettin Önder: 2021 yılının son günlerinde yaşananlar, on dokuz yılın çok net özeti

2021 yılının özelliği 19 yıllık siyasi iktidarın bilançosunun toplum gözünde netleşmesidir. 2021 yılının son ayında, hatta son günlerinde yaşananlar, on dokuz yılın çok net özetidir. Ne oldu son günlerde, faiz baskılandı, kur aniden yükseldi, fiyatlar yükseldi, bazı önlemlerle kur geriledi, fakat ne çeşitli işlemlerde uygulanan faiz haddi ne de fiyatlarda bir gerileme oldu, fiyatlar da faiz haddi de çıktıkları yerde yapışkanlık göstererek, kaldılar.

Bu durum bize şunu göstermektedir; piyasa siyasi emirlere uymamakta, direnmektedir, çünkü piyasa organik yapıdadır. Bu yapısıyla piyasa, bizlere uygulanan siyasetin makul ve uygulanabilir olup olmadığı hakkında bir fikir vermektedir. Bu açıdan, halkımızın siyasi söylemlere değil, piyasa verilerine bakmaları ve siyasi kararlarını ona göre vermeleri önemlidir.

İzzettin Önder’in yazısı