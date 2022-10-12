İznik Gölü’nde sular çekildi batık bazilika görünür hale geldi

İznik Gölü’nde suların çekilmesi nedeniyle, 2014’te keşfedilen batık bazilika kalıntısının büyük bölümü görünür hale geldi.

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Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor. Gölde, kıyıdan yer yer 50 metreye varan çekilme gözlendi.

Çekilme, kıyıdan 20 metre açıkta, 1,5-2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edilen bazilika bölgesinde de etkili oldu.

Su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilikanın büyük bölümü gölün yüzeyinde görünür hale gelerek kıyıyla birleşti.

Mendirek ortaya çıktı

İznik Müzesi’nin eski müdürlerinden Taylan Sevil, AA’ya bazilikanın önemini anlattı: “Tarihi bazilika dünya arkeoloji tarihinde yüzyılın keşiflerinden biri olarak kabul edilir. Birkaç yıl öncesine kadar göl içinde olan bazilika, suyun çekilmesi nedeniyle yaya olarak gezilebilecek duruma geldi yani karayla birleşti. Sadece bu değil, antik liman mendireği de ortaya çıktı. Bunlar ilk defa su yüzüne çıkan şeyler. ”