İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza

Dokuz ülkede yapılan araştırmaya göre Instagram kullanıcılarının platformdaki ünlüler nedeniyle zihinsel olarak olumsuz duygulara sürüklendiği belirlendi. Buna göre kullanıcılarda sosyal medyada yarattıkları imajla en olumsuz etkiyi Kim Kardashian, Justin Bieber ve Charli D’Amelio gibi ünlülerin yarattığı tespit edildi.