Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza

Kocaeli’de, İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası kesildi.

Büyükşehir belediyesinin açıklamasına göre belediye ekipleri İzmit Körfezi’nde Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla denetim gerçekleştirdi.


Denetimlerde bir limanda demirli Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit edildi.

AA’nın aktardığına göre ekipler liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekti.

Denize kirli balast döktüğü belirlenen ‘Princess Rawya’ adlı gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası kesildi.

SON HABERLER

İçerikleriyle en fazla olumsuz etkiyi bırakan ünlüler kim?

Dokuz ülkede yapılan araştırmaya göre Instagram kullanıcılarının platformdaki ünlüler nedeniyle zihinsel olarak olumsuz duygulara sürüklendiği belirlendi. Buna göre kullanıcılarda sosyal medyada yarattıkları imajla en olumsuz etkiyi Kim Kardashian, Justin Bieber ve Charli D’Amelio gibi ünlülerin yarattığı tespit edildi.

KHK mağduru hekim Benan Koyuncu: Yine kamuya döneceğim

Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) Çankırı Devlet Hastanesi’ndeki görevine son verilen acil tıp uzmanı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu üyesi Dr. Benan Koyuncu, yürütmeyi durdurma davası açacağını ve tekrar görevine döneceğini söyledi. “Şu anda işsiz bir hekimim” diyen Koyuncu, Sağlık Bakanlığı’na karşı öfkeli olduğunu söyledi.

BAE’den Peker’e yeni kısıtlama

Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarına kısıtlama getirdiği, Peker’i başka bir hesap üzerinden dahi tweet atmaması konusunda uyardığı bildirildi.