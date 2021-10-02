İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye yaklaşık 1,8 milyon lira ceza

Kocaeli’de, İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası kesildi.
Büyükşehir belediyesinin açıklamasına göre belediye ekipleri İzmit Körfezi’nde Çevre ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na bağlı çevre kontrol deniz botlarıyla denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde bir limanda demirli Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisinin kirliliğe sebebiyet verdiğini tespit edildi.
AA’nın aktardığına göre ekipler liman çevresinde önlem alarak geminin etrafına güvenlik bariyeri ve sosis petler çekti.
Denize kirli balast döktüğü belirlenen ‘Princess Rawya’ adlı gemiye 1 milyon 804 bin 776 lira para cezası kesildi.