İzmir’de vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

İzmir’de “Bazı insanlara güvenmeyeceksin” diyen kişi tarafından vurulan şoför Oğuz Erge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 44 yaşındaki şoför Oğuz Erge’nin yaşamını yitirdiği haberini şu sözlerle duyurdu:

“Dün gece İzmir Gaziemir’de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi’ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Ne olmuştu?

Oğuz Erge saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi’nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir’e gideceğini belirten D.A’yı (19) aracına aldı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A’nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge’nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Daha önce intihara teşebbüs eden zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada üç fişek olduğu, olayda üçüünü kullandığı öğrenildi. Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kamera kaydı çıkmıştı

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıktı.

Görüntülerde Erge’nin, arka koltukta oturan D.A’ya “Araba arızalı sabah sanayiye bırakacaktım. Seni görünce ‘hadi alıvereyim’ dedim. Hava soğuk, insanları yolda bırakmak olmaz” dediği duyuluyor.

Şüphelinin, “Taksiler boştu, beni gördüler ama almadılar” şeklindeki sözlerinin yansıdığı kayıtta, şoförün “Sen öyle maskeyi takarsan almazlar ama ben alırım, bu soğuk havada dışarıda mı bırakırım” diyerek güldüğü görülüyor.

İneceği yere geldiğinde yanındaki tabancayla koltuğun arkasından Erge’ye üç el ateş ettiği görülen şüphelinin, “Yaa bazı insanlara güvenmiyoruz” dediği anlar da kayıtlara yansıdı.

Kayıtlarda, şüphelinin kovanları toplaması, yaralı haldeki şoförü iterek üzerindeki ceketin ceplerini karıştırması, “Nerede lan paralar” diyerek araçta arama yapması da görülüyor.