İzmir’de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 30 kişi yakalandı

Futbolda 2022-23 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede ilk teklifler belli oldu. Beş yıllık süre için gelen en yüksek teklif ise yıllık 2 milyar TL. Yaklaşık 146 milyon dolara tekabül eden bu rakam yüzde 10 oranında artabilecek. İlk teklif yıllık 2 milyar 500 milyon TL olacaktı ancak daha sonra bu rakam 2 milyar TL’ye düşürüldü.