Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 30 kişi yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında aranan sekiz şüpheli ve çocukları dahil 30 kişi, tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Çeşme polisi, deniz kıyısında ellerinde çantayla bekleyen kişiler olduğu ihbarı üzerine Dalyan’da operasyon düzenledi. Üç kişi gözaltına alındı.


Bir grubun da kısa süre önce sürat teknesiyle denize açıldığı tespit edildi. Bölgeye çağrılan sahil güvenlik ekibi, tekneyi durdurdu.

Teknedeki biri Suriye uyruklu 30 kişi yakalandı. Türk vatandaşlarından 11’inin çocuk, sekizinin ise haklarında ‘FETÖ’ soruşturması ya da davalar olduğu tespit edildi.

Deniz kıyısında gözaltına alınan ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen üç şüpheli ve çocukların da aralarında olduğu 33 kişi, işlemler için emniyete götürüldü.

SON HABERLER

Yeni yayın ihalesinde en yüksek ilk teklif 2 milyar lira

Futbolda 2022-23 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede ilk teklifler belli oldu. Beş yıllık süre için gelen en yüksek teklif ise yıllık 2 milyar TL. Yaklaşık 146 milyon dolara tekabül eden bu rakam yüzde 10 oranında artabilecek. İlk teklif yıllık 2 milyar 500 milyon TL olacaktı ancak daha sonra bu rakam 2 milyar TL’ye düşürüldü.