İzmir’de makilik alanda yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinden sonra İzmir’den de yangın haberi geldi. Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fotoğraflar: AA

Umurcalı Mahallesi’ndeki makilik alandaki yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı dört helikopter dört arazöz, beş su tankeri, iki dozer ve dört yer ekibi yönlendirdi.

Havadan ve karadan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

AA’nın aktardığına göre yangında üç hektar alan zarar gördü.