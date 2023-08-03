İzmir’de lunaparkta kaza: Altı yaralı

İzmir’in Buca ilçesindeki lunaparkta savrulan salıncağın ağaca çarpması sonucu altı kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak’ta bulunan bir lunaparkta eğlenen vatandaşlar salıncağa bindi.

Bir süre sonra inişi esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle kapanmayan salıncak, önce savruldu, daha sonra ağaca çarptı.

Salıncaktaki altı kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.