İzmir’de kozmetik fabrikasında yangın

İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın nedeniyle üç kişi hafif yaralandı.

Fotoğraf: AA

Yazıbaşı Mahallesi’ndeki kozmetik firmasına ait fabrika binasında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binayı sararken bölgeye, itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve AKS 110 ekipleri yönlendirildi.

Yangın, fabrikanın ikinci binasına da sıçradı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bu arada yangın nedeniyle üç kişinin hafif yaralandığı ve yaralılara ambulansta müdahale edildiği öğrenildi.