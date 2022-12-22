İzmir’de köpeği kulübesinde yakarak öldüren sanık tutuksuz yargılanacak

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, içinde bulunduğu kulübeyi yakarak bir köpeği öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Furkan Pınar’ın sahibi olduğu köpeği kulübesinde yakarak öldüren Ö.F.B.’nin duruşması 29 Ocak 2023’e ertelendi.

Anadolu Ajansı’nın verdiği habere göre, Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.F.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Köpeğin sahibi Furkan Pınar ile taraf avukatları davada hazır bulundu. Duruşma, basın ve izleyicilere kapalı olarak gerçekleştirildi.

Duruşmada olaya ilişkin tanıklar dinlenirken Antalya ve İzmir Barosu ile Seferihisar Doğa ve Hayvan Hakları Derneği’nin davaya katılım talepleri kabul edildi.

Hakim, sanık ve avukatının tutuksuz yargılanma talebini kabul ederek eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 19 Ocak 2023’e erteledi.

Öte yandan duruşma sonrası bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, Seferihisar Adliyesi önünde toplanarak protesto eylemi yaptı.

Seferihisar ilçesinde 13 Ekim’de demir kafesli bir kulübenin yakıldığı, içindeki köpeğin öldüğünün tespiti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Ö.F.B. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.