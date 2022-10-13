İzmir’de ‘joker’ operasyonu: 10 milyon lira haksız kazanç sağlamışlar

Üç ilde düzenlenen İzmir merkezli operasyonda başkalarına ait kimlik ve kredi kartı bilgileriyle alışveriş yaparak haksız kazanç elde eden suç örgütü üyesi beş kişi tutuklandı.

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AA’nın haberine göre Karşıyaka başsavcılığı, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasıyla kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçlarını işleyen bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü üyelerini yakalamak için kredi kartı sahipleri, bankaların yetkilileri ve mağdurlarla irtibata geçti.

Şüphelilerin ‘sadece davet üzerine girilen anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu’ olarak tasarlanan bir sosyal medya uygulamasında katıldıkları gruplardan başkalarına ait kimlik ve kredi kartı bilgilerini temin ettikleri belirlendi.

Bu bilgilerle ünlü markaların internet sitelerinden lüks giyim, ayakkabı ve çanta ürünlerini satın aldıkları, bu ürünlerin bir kısmını ikinci el giyim sitelerinden düşük bedelle sattıkları, bir kısmını da başkalarına ait kimlikle kargo şubesinden teslim aldıkları tespit edildi.

Kendilerine ‘Joker’ adını veren suç örgütü üyelerinin İzmir, Ankara ve Tekirdağ’da belirlenen adreslerine baskın düzenledi. Suç örgütü elebaşı M.S.U. dahil beş kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda yüzlerce kişiye ait kredi kart bilgileri (kredi kart numarası, CCV kodu, adı soyadı, adresi, e-posta adresi vb) ile kimlik bilgileri (T.C kimlik numaraları, ana-baba adı, doğum tarihi ve nüfusa kayıtlı olduğu yer) bulundu.

10 milyon lira haksız kazanç elde eden beş kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, bu yöntemle oluşan mağduriyetlere karşı tüketicilerin internet alışverişlerinde sanal kart kullanmasının önemine işaret etti.

Fotoğraf: AA

Kimlik bilgileri tutuklanan beş ismin eline geçen Ömer Didar da polisin uyarısıyla şikayetçi oldu.

Gaziemir ilçesinde pidecilik yapan Didar yaşananları şöyle anlattı: “Kimliğimin kopyasının şüphelilerin bilgisayarında bulunduğunu söylediler. Açıkçası ilk başta çok da güvenemedim. ‘Dolandırıcılar arıyor olabilir’ diye düşündüm. Ardından polis merkezine çağırdılar, il dışında olduğumu söyleyince de en yakın polis merkezine gidip şikayetçi olmamı istediler. Şikayetçi oldum. Öğrendiğime göre, başkalarına ait kredi kartlarıyla alışveriş yapıp benim kimlik bilgilerimle satın aldıkları ürünü teslim alacaklarmış. İşledikleri suçun şüphelisi olarak beni göstereceklerdi. Polisin operasyonu sayesinde mağdur olduğum ortaya çıktı.”