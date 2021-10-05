İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle dokuz ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, istinaf mahkemesinin TÜRGEV lehine verdiği karar hakkında gerekli itirazların yapılacağını söylerken, İBB’nin kendi yurtlarını yaptığını ve vakıflara ihtiyacı olmadığını belirtti.