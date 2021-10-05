İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle dokuz ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı

İzmir’in Buca ilçesinde dokuz öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.
Sevgi Ferit Akın Ortaokulu’ndaki bazı öğrenciler, akşamüstü saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.
Ortaokula sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından öğrenciler Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA’nın aktardığına göre hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumu iyi.
Öte yandan, gıda zehirlenmesi iddialarına yönelik uzman ekipler tarafından inceleme başlatıldı.