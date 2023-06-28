İzmir’de eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı: İki kişi hafif yaralandı

Sivil yardım kuruluşu ve yerel yönetimlerden verilen bilgilerde, 24 Haziran’da Sevilla’da 47 yaşındaki bir çiftçi ile 26 Haziran’da Ciudad Real’de 46 yaşındaki bir çiftçinin tarlada çalıştığı sırada aşırı sıcaklardan öldüğü bildirildi.