İzmir’de boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Limontepe Mahallesi’nde yaşayan N.F., kocası A.F. tarafından boğazından bıçaklandı.
Şüpheli, beş yaşındaki kızını ev sahibine bıraktıktan sonra otomobille kaçtı.
Bağırma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Nurhan F.’nin hayatını kaybettiği belirledi.
Nurhan F.’nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan çiftin 12 yaşındaki çocuklarının olay esnasında okulda olduğu, zanlının kaçmadan önce ev sahibine, “Çocuğu annesi birazdan alacak” dediği öğrenildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, A.F.’yi Urla ilçesinde yakaladı.