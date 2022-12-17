İzmir’de bir erkek, karısını ve çocuğunu bıçakla rehin aldı

İzmir’in Bornova ilçesinde, eşini ve altı aylık çocuğunu evinde bıçakla rehin alan M.K. isimli erkek, gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre M.K. ile eşi K.K. arasında tartışma çıktı. Bıçakla tehdit ettiği eşinin ve altı aylık çocuğunun evden çıkmasına izin vermeyen M.K.’nin balkona çıkarak bağırması sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu öğrenen yakınları da olay yerine gelirken polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis, sık sık balkona çıkan M.K.’yi konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık bir buçuk saat sonra M.K., eşi ve çocuğunu bıraktı.

Kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, çocuk yakınlarına teslim edildi. M.K. ise gözaltına alındı.