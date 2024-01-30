İzmir’de balıkçı teknesi battı: Üç ölü

İzmir’in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi, kayıp iki kişi için arama çalışması devam ediyor.

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Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Salihleraltı mevkisi açıklarında içinde 10 kişi bulunan ‘Oğuz İrgit’ isimli balıkçı teknesinin battığını belirtti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki beş kişiyi kurtardığını ifade eden Budan, teknedeki Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar’ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Budan, teknede olduğu belirtilen iki kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Dikili Devlet Hastanesi’ne sevk edilenlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.