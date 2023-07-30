İzmir’de alev alan araç orman yangınına yol açtı: Otoyol ulaşıma kapandı

İzmir Urla’da, otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken İzmir-Çeşme otoyolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: AA

Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

Dokuz uçak, üçü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, altı su ikmal aracı ve dört dozerle müdahale edilen yangını yangının rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması için İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Otoyol üzerinden İzmir‘den Çeşme istikametine giden araçlar Mordoğan yol ayrımında, Çeşme’den İzmir istikametine seyreden araçlar da Zeytinler kavşağından İzmir-Çeşme kara yoluna yönlendiriliyor.

Kara yolunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözleniyor.