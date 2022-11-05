İzmir’de 3.7 büyüklüğünde deprem

İzmir Buca’da saat 16.26’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

4.9 büyüklüğünde depremle dün sarsılan İzmir’de bugün saat 16.26’da bir sarsıntı daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Buca, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının merkez üssünü Gaziemir, büyüklüğü ise 3.6 olarak bildirdi.

İzmir’de dün meydana gelen deprem nedeniyle kalp krizi geçiren ve korkudan balkondan atlayan toplam iki kişi hayatını kaybetmişti.