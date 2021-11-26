İzmir’de 22 yaşındaki kadın kimliği belirsiz erkek tarafından bıçaklandı

İzmir’in Konak ilçesinde 22 yaşındaki bir kadın kimliği belirsiz erkek tarafından bıçaklanarak yaralandı.
AA’nın aktardığına göre Basmane Meydanı’ndaki gar binasının önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek tarafından bıçaklanan A.Y., caddenin karşısına geçerek bir lokantanın önünde yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.