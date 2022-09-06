İzmir ‘yüzyılın gecesi’ne hazırlanıyor

İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül 1922’nin 100’üncü yıldönümü, bu yıl Tarkan konserinin de dahil olduğu büyük etkinliklerle kutlanacak.

İzmirliler 9 Eylül Cuma gününe büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen 100’üncü Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başlayacak. Saat sabah 9’da Basmane Karakolu önünden başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

Ordunun İzmir’e girerken kullandığı güzergah üzerinde Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türkiye bayrağını birlikte taşıyacak. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenler, saat sabah 10’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayıp, ardından Hükümet Konağı’ndaki bayrak töreni ile devam edecek.

Cumhuriyet Meydanı, saat 11.15’ten itibaren gösterilerin yer aldığı kutlamaları izlemek isteyen on binlerce İzmirliye kucak açacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada İzmirlilere hitap edecek. Programda Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi, Zeybek, Bendir Dansı, Kafkas ve İzmir Büyükşehir Bandosu da yer alacak.

Saat 15.45’de Süvari Birlikleri’nin Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yapacağı yürüyüşten hemen sonra İzmir semaları, saat 16.15’den itibaren önce Genel Havacılık Uçakları ve İzmir Kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak.

Geçen seneki kutlamalardan.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat akşam 8’de Alsancak Limanı’ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, ellerindeki Türkiye bayraklarıyla Kordon’u adeta belediyenin tabiriyle ‘gelincik tarlası’na çevirecek.

Artırılmış gerçeklik ve Tarkan konseri

Saatler 20.30’u gösterdiğinde DJ Ersin’in performansının ardından Gündoğdu Meydanı’nda,180 dansçının katılımıyla artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırılacağı interaktif tiyatral şov sahnelenecek. Toplam 1300 metrekare led ekranın kullanılacağı bu etkinliğin ardından megastar Tarkan da yine Kordonboyu’nda konser vererek müzikseverlere unutulmaz saatler yaşatacak.

Kutlamalara 10 Eylül’de devam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurtuluş günü kutlamalarına 9 Eylül sonrasında da devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün İzmir’e geliş günü olan 10 Eylül’de AirShow gösterilerine devam edecek. Gösteriler 15.30’da başlayıp 20.30’a kadar devam edecek. Saat 16.00’da ise Gündoğdu Meydanı’nda 100’üncü Yıl Anı Taşı Başkan Tunç Soyer’in katılımıyla yerine konulacak.

Geçen seneki kutlamalardan.

Ünlü sanatçılardan senfoni orkestrası eşliğinde İzmir türküleri

İzmir’in Kurtuluşu’nun 100’üncü Yılı, Atatürk’ün İzmir’e ayak bastığı 10 Eylül akşamı ise İzmir Kültürpark Çim Alan’da, Adnan Saygun Senfoni Orkestrası eşliğinde, Tuluğ Tırpan’ın müzik direktörlüğünde İzmir’in türkülerini seslendirecek.

11 Eylül Pazar günü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 9 Eylül Maratonu koşulacak, 07.00’da başlayacak maratonun ödül töreni ise saat 10.00’da.