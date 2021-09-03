İzmir Valiliği’nden içki ve sigara satan iş yerlerine kamera zorunluluğu

İzmir Valiliği kent genelinde içki ve sigara satışı ruhsatı bulunan tüm işletmelere kameralı güvenlik sistemi kurma zorunluluğu getirdi.

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’18 yaş altında çocukların alkol ve sigara ile zararlı alışkanlıklardan korunması’ gerekçesiyle alınan karar uyarınca, içki ve sigara satış ruhsatı olan iş yerlerinin tamamının kameralı güvenlik sistemi kurması zorunlu tutuldu.

Valiliğin aldığı karar il emniyet müdürlüğüne ve kentteki tüm belediyelere tebliğ edildi.

ANKA’nın aktardığına göre kararda şu ifadelere yer verildi: “İlimiz sınırları içerisinde 18 yaşından küçük çocukların alkol, sigara ve zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamak amacıyla; il sınırları içerisinde faaliyet gösteren alkol ve sigara satış ruhsatı bulunan işyerlerine kameralı güvenlik sistemi kurulması hakkında 5442 sayılı il idare kanunun 11/C ve 5326 sayılı kabahatler kanunun 32’nci maddesi hükmü doğrultusunda alınan valilik kararı ekte gönderilmiştir.”