İzmir Tabip Odası: Türkiye hiçbir ülkenin çöplüğü değil

İzmir Tabip Odası (İTO), medyada Brezilya’dan gelip Aliağa ilçesinde söküleceği bildirilen ‘NAe SãoPaulo’ gemisinin içindeki 900 tondan fazla asbestin doğa ve insan sağlığına zararına ilişkin uyarıda bulundu.

Aliağa’daki gemi söküm tersanesinden bir kesit… Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İTO Başkanı Lütfi Çamlı Türkiye hiçbir ülkenin çöp tenekesi değildir!‘ başlıklı basın toplantısında şunları kaydetti: “Brezilya Donanması’na ait ‘NAe SãoPaulo’ isimli uçak gemisinin gövdesinin Aliağa’da bulunan 22 adet gemi söküm tersanelerinden birine satıldığı ve halen Brezilya’da olduğu bilinen geminin birkaç aya kadar sökülmek üzere Aliağa’ya getirileceği haberleri medyada yer almaktadır.

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Dünya Sağlık Örgütüne bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), asbesti uzun yıllardan bu yana ‘kesin kanserojen’ tanımlanması ile 1’inci grupta sınıflandırıyor. Bu artan gemi söküm trafiği Aliağa ve İzmir için büyük bir çevre kirliliği kaynağı oluşturmakta, bu tesislerin çevresinde yaşayanlar ve çalışan işçilerin sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.”

Türkiye’nin ve İzmir’in ‘tehlikeli atık çöplüğü haline getirilmesine izin verilmeyeceğini’ belirten Dr. Çamlı, ‘İzmir Tabip Odası olarak konunun takipçisi olacaklarını, toplum ve çevre sağlığı açısından süreçle ilgili mücadele edeceklerini’ ifade etti.