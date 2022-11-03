İzmir Barosu genel kurulundaki konuşması nedeniyle hakkında soruşturma açılan avukata gözaltı

İzmir Barosu Genel Kurulu’nda ‘kimyasal silah kullanımının araştırılması’, ‘hasta tutukluların serbest bırakılması’ talebiyle konuşan ve ‘Jin jiyan azadi’ (Kadın, Yaşam, Özgürlük) sloganı attığı için hakkında soruşturma başlatılan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Aryen Turan gözaltına alındı.

Fotoğraf: MA

İzmir Barosu’nun 22 Ekim’deki Olağan Genel Kurulu’nda ÖHD adına konuşan Turan, HDP İzmir binasına düzenlenen saldırıda Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz ve İran’da ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mehsa Emini’yi de anarak ‘Jin, Jiyan, Azadi’ (Kadın, Yaşam, Özgürlük) diye slogan atmıştı.

‘Kimyasal silah’ iddialarını da dile getiren Turan’ın konuşmasına bazı avukatlar tepki göstermiş, gerginlik çıkmıştı.

İzmir başsavcılığı, Turan’ın konuşmasında ‘Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını’ iddia etmesi ve ‘slogan atmasıyla’ ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

MA’nın aktardığına göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan Turan, sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ÖHD’li avukatlar Turan hakkında bilgi almak için Emniyet Müdürlüğü’ne gitti.